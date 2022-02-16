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وزير خارجية كندا: لن نتنازل عن المبادئ التي حفظت أمننا منذ الحرب العالمية الثانية (العربية)

Lebanon 24
16-02-2022 | 04:02
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