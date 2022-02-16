الرئيس عون استقبل وزيرة التنمية والاصلاح الاداري نجلا الرياشي التي اكدت دعم رئيس الجمهورية لمشروع التحول الرقمي وتنمية القطاع العام والنهوض به ومكافحة الفساد

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