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الرئيس عون خلال استقباله وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي: التحول الرقمي هو ممر الزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

Lebanon 24
16-02-2022 | 07:06
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