أخبار عاجلة

مسؤول استخباراتي غربي: لم نر أي إشارات موثوقة على تحرك روسيا لخفض التصعيد في أوكرانيا

Lebanon 24
16-02-2022 | 07:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جونسون: يجب العمل على دفع روسيا لخفض التصعيد بشأن أوكرانيا وندعم سيادة وأمن أوكرانيا ضدّ التصعيد الروسي
lebanon 24
16/02/2022 18:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: التحرك الروسي في بيلاروسيا تهديد جديد لأوكرانيا (العربية)
lebanon 24
16/02/2022 18:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الاوكراني: الدعم الاقتصادي الغربي يدعم صمود وسيادة أوكرانيا بمواجهة تهديدات روسيا
lebanon 24
16/02/2022 18:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: روسيا مستمرة في التصعيد وحشد قواتها على حدود أوكرانيا
lebanon 24
16/02/2022 18:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:58 | 2022-02-16
10:52 | 2022-02-16
10:46 | 2022-02-16
10:38 | 2022-02-16
10:30 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website