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ماكرون يجري اتصالا مع الرئيس الصيني ويدعوه للمساهمة بخفض التصعيد في أوكرانيا

Lebanon 24
16-02-2022 | 08:29
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