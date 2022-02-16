أخبار عاجلة

نصرالله: ولدت المقاومة الإسلامية في لبنان لتنضمّ إلى بقية قوى المقاومة لتخوض مع كلّ الأحرار في هذا البلد معركة تحرير لبنان واستعادة سيادته

Lebanon 24
16-02-2022 | 08:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نصرالله في ذكرى "القادة الشهداء": المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها "حزب الله" هي التي حافظت بالدّم على هويّة لبنان التي كادت أن تندثر عام 1982
lebanon 24
16/02/2022 18:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: المقاومة اليوم أكبر ضمانات لبنان ودولته وسيادته وسلمه الأهلي
lebanon 24
16/02/2022 18:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نحن في المقاومة لا نتدخل بترسيم الحدود لأنه بالنسبة لنا لا حدود مع كيان العدو ولا نرّسم معه الحدود لذلك قلنا إن هذا شأن الدولة اللبنانية وما تقرّره نلتزم به
lebanon 24
16/02/2022 18:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: حزب الله لبناني من قيادته إلى كل عناصره وأهله وناسه وهو ينتمي إلى هذا البلد وتاريخه ونسيجه الاجتماعي
lebanon 24
16/02/2022 18:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:07 | 2022-02-16
10:58 | 2022-02-16
10:52 | 2022-02-16
10:46 | 2022-02-16
10:38 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website