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وزيرا الدفاع والداخلية الكويتيان يعلنان استقالتهما: العمل مستحيل بسبب المشاحنات واضطراب المشهد السياسي (الشرق)

Lebanon 24
16-02-2022 | 08:54
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