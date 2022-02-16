نصرالله: إسرائيل التي لا تستطيع احتلال لبنان لا تستطيع أن تقيم دولة من النيل إلى الفرات وإسرائيل الكبرى سقطت في 1985 و2000 و 2006 ومسار كيانها الصهيوني مسار إنحداري

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