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نصرالله: هناك تراجع في رغبة الإسرائيليين بالقتال وبثقتهم بالجيش مع تزايد رغبتهم بالمغادرة

Lebanon 24
16-02-2022 | 09:15
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