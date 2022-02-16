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نصرالله: نحن نشجع الإسرائيليين على مغادرة فلسطين ونحن مستعدّون لتحمّل كلفة تذاكر سفرهم

Lebanon 24
16-02-2022 | 09:20
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