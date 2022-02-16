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نصرالله: نحن اليوم ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات

Lebanon 24
16-02-2022 | 09:32
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"حولنا صواريخنا إلى دقيقة وبدأنا بتصنيع المسيّرات"... نصرالله للعدو: نحن بانتظارك
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16/02/2022 18:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/02/2022 18:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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