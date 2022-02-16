نصرالله: وجدوا أن الضغط الإقتصادي والخنق الإقتصادي أنسب فيقومون بالضغط الإقتصادي ويتمّ لصق ذلك بالمقاومة ونسوا كلّ من قام بالفساد والسياسات الماليّة الفاسدة ونهب الدولة بالملايين والمليارات

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