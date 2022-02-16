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المفوضية والبنك المركزي الأوروبيان يعدان معا حزمة عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
16-02-2022 | 13:55
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