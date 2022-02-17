أخبار عاجلة

السفارة الروسية بواشنطن: ندعو أمريكا إلى التركيز على حل المسائل المهمة لتسوية النزاع الداخلي في أوكرانيا

Lebanon 24
17-02-2022 | 01:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
موظفو السفارة والقنصلية الروسية بدأوا بمغادرة أوكرانيا (سبوتنيك)
lebanon 24
17/02/2022 15:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة البريطانية في موسكو: ندعو روسيا لإظهار الشفافية بشأن نشر قواتها على حدود أوكرانيا
lebanon 24
17/02/2022 15:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الروسية في واشنطن: بدلا من التركيز على جوهر مخاوف موسكو تنخرط واشنطن في نظريات المؤامرة
lebanon 24
17/02/2022 15:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الروسية في واشنطن: المساعدات العسكرية الأميركية تدفع أوكرانيا نحو سياسة انتقامية
lebanon 24
17/02/2022 15:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:49 | 2022-02-17
07:46 | 2022-02-17
07:45 | 2022-02-17
07:34 | 2022-02-17
07:32 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website