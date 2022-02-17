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المرشد الإیراني: الأعداء يعلمون أننا لا نسعى للأسلحة النووية وإنما للاستفادة السلمية من التقنية النووية

Lebanon 24
17-02-2022 | 02:50
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