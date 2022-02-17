أخبار عاجلة

رئيس بيلاروسيا: سنبحث مع الرئيس بوتين غدا الأوضاع العسكرية في شرق أوروبا

Lebanon 24
17-02-2022 | 04:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزير الدفاع موريس سليم واطّلع منه على الأوضاع الأمنية وحاجات المؤسسة العسكرية والعسكريين
lebanon 24
17/02/2022 15:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الروسي: الهدف الرئيسي من نشر القوات الأميركية في أوروبا هو خلق تهديد دائم لروسيا
lebanon 24
17/02/2022 15:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس بايدن أوضح لبوتين أن عواقب غزو أوكرانيا ستكون وخيمة وحاسمة وتشمل عقوبات اقتصادية
lebanon 24
17/02/2022 15:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الألماني بعد إعادة انتخابه: روسيا تتحمل خطر الحرب في أوروبا ولا يمكن ضمان السلام إلا بالحوار بين روسيا والغرب
lebanon 24
17/02/2022 15:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:49 | 2022-02-17
07:46 | 2022-02-17
07:45 | 2022-02-17
07:34 | 2022-02-17
07:32 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website