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لبنان يمنح عقدا لشركة CMA CGM الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة رصيف الحاويات في مرفأ بيروت لمدة 10 سنوات (رويترز)
Lebanon 24
17-02-2022
|
04:34
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