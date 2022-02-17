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لبنان يمنح عقدا لشركة CMA CGM الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة رصيف الحاويات في مرفأ بيروت لمدة 10 سنوات (رويترز)

Lebanon 24
17-02-2022 | 04:34
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