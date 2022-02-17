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وزير خارجية إيطاليا: لافروف أبلغني بوجود رغبة روسية بحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-02-2022 | 04:41
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