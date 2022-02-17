أخبار عاجلة

المتحدث باسم الكرملين: تلقينا إشارات من كييف عن عقد اجتماع لكن لم نحصل على رد بشأن أهدافه (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-02-2022 | 04:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم البنتاغون لسكاي نيوز عربية: الرئيس الروسي بوتين يواصل حشد قواته على الحدود الأوكرانية والتوغل قد يحدث في أي وقت
lebanon 24
17/02/2022 15:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث لسكاي نيوز عربية: نعمل على تعزيز قدرات شركائنا في المنطقة للدفاع عن النفس
lebanon 24
17/02/2022 15:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبو ظبي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/02/2022 15:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم قوات التحالف لـ"سكاي نيوز عربية": التحقيقات مستمرة في الاعتداء الحوثي على دولة الإمارات
lebanon 24
17/02/2022 15:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:05 | 2022-02-17
07:49 | 2022-02-17
07:46 | 2022-02-17
07:45 | 2022-02-17
07:34 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website