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فرنسا: سنبقي على نحو 3 آلاف جندي في منطقة الساحل بعد الانسحاب من مالي خلال 6 أشهر

Lebanon 24
17-02-2022 | 05:01
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