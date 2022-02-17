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أخبار عاجلة
سقوط مروحية تابعة للجيش السوري في ريف اللاذقية ومقتل اثنين من أفراد طاقمها
Lebanon 24
17-02-2022
|
06:56
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