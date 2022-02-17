بري خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي: نحن مدعوون جميعاً لصياغة عقد تعاون عربي جديد وخاصة على الصعيد الأمني لمواجهة موجات الإرهاب في المنطقة

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