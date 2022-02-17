أخبار عاجلة

بري: نؤكد حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائنا كل العرب على قواعد الإحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وأمنها واستقرارها وحرياتها المقدسة

Lebanon 24
17-02-2022 | 07:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية بسام مولوي للـ"أم تي في" عن مؤتمر المعارضة السعودية: يجب ان يكون لدينا إيمان ببناء الدولة وتطبيق القوانين والدستور والحرية تتوقف عندما تضرّ بالبلد وتعكير العلاقات مع الدول الصديقة يمنعه قانون العقوبات ونؤكد تمسكنا بالعلاقات العربية
lebanon 24
17/02/2022 19:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: أعود وأؤكد على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما منها دول الخليج
lebanon 24
17/02/2022 19:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله عن الورقة الكويتية: كان الأفضل أن تذهب الأمور نحو حوار بين لبنان والدول العربية وهذا أمر مناسب ونحن نؤيده
lebanon 24
17/02/2022 19:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجيّة الكويت من عين التينة: تبادلت الأحاديث مع الرئيس برّي بالنسبة إلى العلاقات الثنائيّة وكلّ التحديات التي نمرّ بها إقليميًّا ودوليًّا وحول الاجراءات لبناء الثقة بين لبنان ومحيطه الإقليمي والدولي
lebanon 24
17/02/2022 19:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:01 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:58 | 2022-02-17
11:50 | 2022-02-17
11:43 | 2022-02-17
11:24 | 2022-02-17
11:15 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website