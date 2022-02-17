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وزير الدفاع الأميركي لدى وصوله لبولندا: نقدر تحالفنا ومبادئنا المشتركة مع بولندا واستضافتها للقوات الأميركية (الجزيرة)

Lebanon 24
17-02-2022 | 13:59
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