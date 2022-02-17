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الأمين العام للنيتو: معرفة ما سيحدث في النزاع الروسي الأوكراني خلال الأيام المقبلة ما زالت غير ممكنة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-02-2022 | 14:34
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