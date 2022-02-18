أخبار عاجلة

روسيا اليوم: واشنطن ونيومكسيكو ترفعان إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

Lebanon 24
18-02-2022 | 01:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأميركية تعلن مواجهة تهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بواشنطن (روسيا اليوم)
lebanon 24
18/02/2022 13:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: مستعدون لمواصلة الحوار الأمني مع موسكو ولفرض العقوبات أيضا (روسيا اليوم)
lebanon 24
18/02/2022 13:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تفرض عقوبات على 4 أفراد في أوكرانيا (روسيا اليوم)
lebanon 24
18/02/2022 13:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية: قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن يدخل حيّز التنفيذ
lebanon 24
18/02/2022 13:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:44 | 2022-02-18
05:31 | 2022-02-18
05:24 | 2022-02-18
05:17 | 2022-02-18
05:13 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website