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وزير الدفاع الأوكراني: روسيا حشدت 149 ألف جندي والعدد قد يزيد خلال الأيام المقبلة (العربية)
Lebanon 24
18-02-2022
|
04:11
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