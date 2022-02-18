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صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات القريبة من جنوب لبنان وفي الجليل (الميادين)

Lebanon 24
18-02-2022 | 04:58
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