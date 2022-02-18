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بري: الطلب من الجامعة العربية بعودة سوريا فورا إليها ولماذا يتم الحديث وكأن سوريا ستبقى إلى الأبد خارج الجامعة؟

Lebanon 24
18-02-2022 | 05:11
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