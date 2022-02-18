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"الجزيرة" عن جيش العدو الإسرائيلي: الطائرة المسيرة القادمة من لبنان لم تكن مسلحة ويبدو أنّ "حزب الله" أرسلها لجمع المعلومات

Lebanon 24
18-02-2022 | 05:44
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