أخبار عاجلة

رئيس بيلاروسيا خلال لقائه بوتين: الغرب خسر الجولة الأولى ويتجه إلى الثانية عبر الترهيب بأننا سنجتاح أوكرانيا

Lebanon 24
18-02-2022 | 06:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
لافروف في لقائه مع بوتين: توجد "فرص" للتوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن أوكرانيا
lebanon 24
18/02/2022 21:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: بوتين واصل تعزيز قدرات قواته عند حدود أوكرانيا وبيلاروسيا خلال نهاية الأسبوع
lebanon 24
18/02/2022 21:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإيطالي يدعو بوتين خلال اتصال هاتفي إلى خفض التصعيد بشأن أوكرانيا
lebanon 24
18/02/2022 21:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المجري خلال لقائه بوتين: لا أحد من القادة الأوروبيين يريد الحرب
lebanon 24
18/02/2022 21:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:15 | 2022-02-18
14:04 | 2022-02-18
13:48 | 2022-02-18
13:36 | 2022-02-18
13:27 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website