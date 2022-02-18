أخبار عاجلة

عون: الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها ولعدم الاخذ بما يُشاع عن وجود توجه لتأجيلها

Lebanon 24
18-02-2022 | 07:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون: الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها
lebanon 24
18/02/2022 21:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: كل المؤشرات تدل على أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها
lebanon 24
18/02/2022 21:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد
lebanon 24
18/02/2022 21:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة الأحد: من الضروري إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها وندعو الناخبين إلى خلق واقع جديد
lebanon 24
18/02/2022 21:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:15 | 2022-02-18
14:04 | 2022-02-18
13:48 | 2022-02-18
13:36 | 2022-02-18
13:27 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website