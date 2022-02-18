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الهند: اتفاق تجاري مع الإمارات لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار في خمس سنوات

Lebanon 24
18-02-2022 | 09:44
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