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وزیر الخارجیة الإيراني: نحن قريبون جدا من اتفاق جيد وقابل للتحقيق مع المبادرات التي طرحناها في فيينا (الجزيرة)

Lebanon 24
18-02-2022 | 12:15
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