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القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: لا نخط لأي عمل عسكري لتحرير دونباس ونتمسك بالحلول الدبلوماسية (الجزيرة)

Lebanon 24
18-02-2022 | 12:43
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