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بلينكن مخاطبا نظيره القطري: التعاون بين بلدينا يتزايد على المستوى العالمي وسنبحث قضايا منها الوضع في أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
18-02-2022 | 13:07
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