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وزارة الدفاع الألمانية: سنرفع مستوى التأهب لنشر قواتنا ضمن فريق الاستجابة التابع للنيتو (الجزيرة)

Lebanon 24
18-02-2022 | 13:36
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