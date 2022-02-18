ماكسار: أحدث الصور الجوية تظهر نشر روسيا وحدة من طائرات الهليكوبتر ودبابات وناقلات جند مدرعة ومعدات دعم تم نقلها إلى مطار ميلروفو الجوي على بعد 16 كم من الحدود الأوكرانية

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