أخبار عاجلة

بايدن: بلينكن سيلتقي لافروف الخميس في أوروبا لبحث أزمة أوكرانيا

Lebanon 24
18-02-2022 | 17:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"لقاء مشروط" بين بلينكن ولافروف وسط تصاعد أزمة أوكرانيا
lebanon 24
19/02/2022 05:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن جدد لـ"لافروف" التزام الولايات المتحدة بالسعي إلى حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
19/02/2022 05:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: رد بوريل على رسالة لافروف أكد عزمنا مواصلة الحوار مع روسيا لمناقشة أمن أوروبا وإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا
lebanon 24
19/02/2022 05:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يجتمع مع فريق الأمن القومي الأميركي لبحث الأزمة مع أوكرانيا
lebanon 24
19/02/2022 05:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:02 | 2022-02-18
19:01 | 2022-02-18
18:51 | 2022-02-18
18:50 | 2022-02-18
18:50 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website