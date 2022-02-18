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أخبار عاجلة
بايدن: مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن قد لا تكون قراراً صائباً
Lebanon 24
18-02-2022
|
17:45
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