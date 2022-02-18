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موقع أميركي: صور لأقمار صناعية تظهر تحركات عسكرية في بيلاروسيا والقرم وغرب روسيا

Lebanon 24
18-02-2022 | 18:03
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