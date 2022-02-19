أخبار عاجلة

الانفصاليون الأوكرانيون الموالون لروسيا يعلنون "التعبئة العامة" في منطقة دونيتسك

Lebanon 24
19-02-2022 | 01:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إصابة جنديين أوكرانيين في إطلاق نار نفذه الانفصاليون الموالون لروسيا في إقليم دونباس (الجزيرة)
lebanon 24
19/02/2022 13:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجارات في شمال مدينة دونيتسك عند خطوط التماس بين قوات موالية لأوكرانيا وأخرى لروسيا شرقي البلاد
lebanon 24
19/02/2022 13:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الانفصاليون في دونيتسك: إغلاق الطريق الرئيسي بين مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بعد تعرضه لقصف أوكراني
lebanon 24
19/02/2022 13:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كييف: مسلحون موالون لروسيا يقصفون حيا سكنيا في منطقة شرق أوكرانيا
lebanon 24
19/02/2022 13:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:16 | 2022-02-19
05:30 | 2022-02-19
05:29 | 2022-02-19
05:27 | 2022-02-19
05:19 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website