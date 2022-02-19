أخبار عاجلة

العربية: مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري في مدينة بلدوين وسط الصومال

Lebanon 24
19-02-2022 | 05:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير في الصومال
lebanon 24
19/02/2022 13:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: انتحاريان نفذا هجومين على مركزين للجيش في أطراف العاصمة الصومالية
lebanon 24
19/02/2022 13:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شخص في هجوم مسلح بمدينة هايدلبرغ جنوبي غرب ألمانيا (العربية)
lebanon 24
19/02/2022 13:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 7 أشخاص بانفجار في مدينة هرات غرب أفغانستان
lebanon 24
19/02/2022 13:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:20 | 2022-02-19
06:19 | 2022-02-19
06:16 | 2022-02-19
05:30 | 2022-02-19
05:29 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website