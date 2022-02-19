أخبار عاجلة

الكرملين: أطلقنا بنجاح صواريخ أسرع من الصوت من طراز كينجال خلال المناورات الاستراتيجية

Lebanon 24
19-02-2022 | 06:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"إنترفاكس": روسيا تنشر مقاتلات مسلحة بصواريخ كينزال الأسرع من الصوت في قاعدة جوية سورية من أجل تدريبات
lebanon 24
19/02/2022 17:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: المسافة البعيدة بين بوتين وماكرون خلال قمتهما سببها رفض الأخير إجراء فحص كورونا
lebanon 24
19/02/2022 17:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: ماكرون ظل على مسافة من بوتين خلال لقائهما الأخير لأنه "رفض إجراء فحص كورونا"
lebanon 24
19/02/2022 17:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: أوستن جدد التزامه خلال اتصال مع ولي عهد أبوظبي بالشراكة الاستراتيجية بين أميركا والإمارات
lebanon 24
19/02/2022 17:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:18 | 2022-02-19
10:14 | 2022-02-19
09:58 | 2022-02-19
09:57 | 2022-02-19
09:56 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website