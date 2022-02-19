أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: ينبغي أن تدفع روسيا ثمنا باهظا إذا غزت بلادنا

Lebanon 24
19-02-2022 | 09:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطانية: إن لم تتراجع روسيا ستدفع ثمنا باهظا يطال مصالحها الاستراتيجية منها خط نورد ستريم 2
lebanon 24
19/02/2022 21:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادات بمجلس الشيوخ الأميركي: إذا صعّدت روسيا ضد سيادة أوكرانيا فستدفع ثمناً باهظاً
lebanon 24
19/02/2022 21:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
19/02/2022 21:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
19/02/2022 21:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:56 | 2022-02-19
13:55 | 2022-02-19
13:43 | 2022-02-19
13:40 | 2022-02-19
13:39 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website