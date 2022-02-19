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العربية: الطوارئ الروسية تنقل النازحين من شرق أوكرانيا الذين وصلوا إلى الحدود إلى مدينة فارونيج

Lebanon 24
19-02-2022 | 12:49
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