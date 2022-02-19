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رئيس برلمان أوكرانيا: القصف الروسي على النواب وقع في مدينة "نوفولوغانسكوي" (العربية)
Lebanon 24
19-02-2022
|
12:52
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