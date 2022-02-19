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غانتس: أعربت خلال لقائي بنائبة الرئيس الأمريكي عن امتناننا لالتزام واشنطن بمنع حصول إيران على سلاح نووي (الجزيرة)

Lebanon 24
19-02-2022 | 15:23
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