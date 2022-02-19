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وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع CNN: متفائلون للغاية بشأن نتائج مباحثات فيينا

Lebanon 24
19-02-2022 | 16:10
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