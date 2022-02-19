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وزير الخارجية الإيراني: يمكننا التوصل إلى اتفاق في غضون ساعات أو أيام قليلة إذا تمت معالجة بعض القضايا (الجزيرة)

Lebanon 24
19-02-2022 | 16:15
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